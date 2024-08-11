Жителей Москвы предупредили о возможном дожде и грозе в воскресенье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупреждает о кратковременных дождях и грозе, которые ожидаются в Москве до конца дня.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливень, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.