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Жителей Москвы предупредили о возможном дожде и грозе в воскресенье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупреждает о кратковременных дождях и грозе, которые ожидаются в Москве до конца дня.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливень, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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