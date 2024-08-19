В Москве в ночь на вторник ожидаются ливень и гроза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Москве ночью и утром во вторник ожидаются ливень с грозой, предупредил комплекс городского хозяйства.

По прогнозу, ливень начнется после полуночи и может продолжаться до 10 утра.

В мэрии просят людей быть предельно внимательными на улице в непогоду.

Такое же предупреждение сделал и Центр организации дорожного движения. Там призвали автомобилистов в дождь избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковаться у деревьев и шатких конструкций.