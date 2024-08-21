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Станцию метро "Саларьево" открыли для входа и выхода после краткого закрытия

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Станция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена вновь работает для входа и выхода пассажиров, движение на линии осуществляется штатно, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Станция "Саларьево" работает для входа и выхода пассажиров. Движение на Сокольнической линии осуществляется в штатном режиме", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее в СМИ появилась информация, что в тоннеле между станциями "Саларьево" и "Румянцево" произошло задымление. Станцию "Саларьево" закрывали для входа и выхода пассажиров по требованию МЧС. Поезда временно проезжали станцию без остановки.

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