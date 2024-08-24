Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Киев получит новый пакет военной помощи, над тремя регионами РФ сбили семь беспилотников, Кеннеди-младший заявил о поддержке Трампа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден сообщил, что США направят Киеву пакет военной помощи стоимостью $125 млн. В Пентагоне уточнили, что в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin, AT-4, машины скорой помощи и др.

- В ночь на субботу средства ПВО ликвидировали семь беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. В Воронежской области из-за сбитых беспилотников возникло возгорание, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев. Для ликвидации последствий на территории трёх поселений введен режим ЧС.

- Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что на выборах поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Одной из причин своего решения он назвал то, что Трамп намерен работать над прекращением украинского конфликта.

- Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует создать независимую президентскую комиссию по расследованию покушений, о чем он сам объявил на предвыборном митинге в Аризоне.

- В Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий, сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.