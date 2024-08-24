Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Киев получит новый пакет военной помощи, над тремя регионами РФ сбили семь беспилотников, Кеннеди-младший заявил о поддержке Трампа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден сообщил, что США направят Киеву пакет военной помощи стоимостью $125 млн. В Пентагоне уточнили, что в него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin, AT-4, машины скорой помощи и др.

- В ночь на субботу средства ПВО ликвидировали семь беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. В Воронежской области из-за сбитых беспилотников возникло возгорание, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев. Для ликвидации последствий на территории трёх поселений введен режим ЧС.

- Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что на выборах поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Одной из причин своего решения он назвал то, что Трамп намерен работать над прекращением украинского конфликта.

- Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует создать независимую президентскую комиссию по расследованию покушений, о чем он сам объявил на предвыборном митинге в Аризоне.

- В Турции задержан обвиняемый в убийстве девушки в подмосковном Одинцово, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий, сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп намерен в случае победы на выборах создать комиссию по расследованию политических убийств

Трамп намерен в случае победы на выборах создать комиссию по расследованию политических убийств

Минобороны США обнародовало детали нового транша военной помощи Киеву

Минобороны США обнародовало детали нового транша военной помощи Киеву

Кеннеди-младший объявил, что отказывается от президентских амбиций и поддержит Трампа

Кеннеди-младший объявил, что отказывается от президентских амбиций и поддержит Трампа
Военная операция на Украине

Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского в дальнейшей поддержке

Что произошло за день: пятница, 23 августа

ЦАГИ и его гендиректор включены в SDN-list США

США ввели санкции против примерно 400 физ и юрлиц в связи с событиями на Украине

США ввели санкции против примерно 400 физ и юрлиц в связи с событиями на Украине

Двое россиян пропали без вести после схода оползня на Пхукете

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

Премьер Грузии заявил, что парламент страны может стать однопартийным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });