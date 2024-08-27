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Собянин заявил, что потребление коммунальных ресурсов в Москве почти не росло с 2011 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 2011 года потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов, несмотря на увеличение числа жителей и рост жилищного фонда, практически не выросло, а по ряду позиций даже снизилось, что стало следствием реализации проектов по энергосбережению, написал в блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Начиная с 2011 года общий фонд городской недвижимости вырос на 31%, было построено 139,7 млн кв.м зданий и сооружений, в т.ч. 60,3 млн кв.м жилья. Главный потребитель электричества - Московский метрополитен - вырос в 1,8 раза. Население Москвы увеличилось примерно на 1,5 млн человек. И при всем, при этом - потребление основных энергетических и коммунальных ресурсов в Москве практически не росло, а по ряду позиций (в первую очередь, воде) - даже ощутимо сократилось", - сообщил мэр.

По его словам, причиной этому стало то, что последнее десятилетие является временем беспрецедентного роста энергоэффективности городского хозяйства Москвы. "Пауза" в росте потребления энергии создала возможность для масштабной оптимизации и реконструкции мощностей и сетевой инфраструктуры, отметил мэр.

Так, с 2011 года были отремонтированы или заменены энергоблоки на многих московских ТЭЦ, закрыты устаревшие маломощные котельные, построены электроподстанции и газорегуляторные пункты, были отремонтированы и проложены заново тысячи километров электрических, газовых, тепловых и водопроводных сетей, внедрены цифровые технологии контроля и управления.

"В результате - сегодня в Москве самый низкий в России износ коммунальный сетей, а резерв мощностей составляет от 12% по электричеству, до 56% по водоснабжению", - написал Собянин.

Он также отметил, что потенциал роста энергоэффективности еще не исчерпан, при этом, Москва продолжает расти, в городе вводятся рекордные объемы жилья и коммерческой недвижимости, набирает темп электрификация транспорта, что "потенциально снизит потребление жидкого топлива, но при этом увеличит спрос на электроэнергию". Будет расти спрос и на другие ресурсы - газ, воду, тепло.

До 2030 года, согласно стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, Москва совместно с федеральными ресурсоснабжающими организациями продолжит реконструкцию ТЭЦ и строительство новых котельных; развитие сетей электро- и теплоснабжения; модернизацию и расширение газовых сетей; увеличение мощностей водоснабжения; строительство и реконструкцию очистных сооружений, прежде всего, в новых районах Москвы. Сроки реализации конкретных мероприятий будут зависеть от складывающейся потребности в ресурсах и решений по развитию конкретных городских территорий, уточнил мэр.

Московский метрополитен Сергей Собянин Москва
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