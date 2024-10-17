Минстрой должен обновлять не менее 2,5% коммунальных сетей в год во избежание аварий

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Для предотвращения коммунальных аварий в России нужно обновлять не менее 2,5% сетей в год, сказал телеканалу "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Следующий момент связан с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Сети ветшают, и нам нужно не менее 2,5% в год обновлять для того, чтобы избежать аварий в зимние периоды", - заявил онон.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах до 2030 года будет направлено 4,5 трлн рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что новая программа модернизации жилищно-коммунального позволит снизить аварийность минимум на 20% и "сломать тренд" по ухудшению ЖКХ.

16 октября Файзуллин доложил Путину о том, что почти 99% жилых домов в стране готовы к отопительному периоду.

Также, по его словам, во всех регионах сформированы планы реагирования и обеспечения проведения противоаварийных тренировок, разработана инструкция по проведению противоаварийных работ. Напомним, прошлой зимой в России произошло около 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи - в сфере теплоснабжения. Основной причиной аварий является высокий износ сетей. Планировалось, что Минстрой представит в Госдуме предложения по профилактике аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. На фоне большого числа аварий предполагалось скорректировать вопрос с повышением ответственности организаций и должностных лиц в отопительный сезон и при подготовке к нему.