Отражено 39 кибератак на систему ДЭГ на выборах в Москве

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Почти 40 кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов в Москве отражено, они не повлияли на работу системы, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

"С утра была информация у нас о шести случаях попыток кибератак, сейчас у нас зафиксировано 39", - сказал Асафов на брифинге в Общественном штабе в пятницу.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев уточнил, что "на данный момент все атаки отражены и на ход голосования, на волеизъявление москвичей они никак не повлияли".

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова со своей стороны сообщила, что порядка 1,4 млн бумажных и электронных бюллетеней выдано на выборах в Москве за первые семь часов голосования.

"Пока выдано на 15:00, если даже округляем, это 1,4 млн бюллетеней. Бумажных бюллетеней из всего этого объема - 25 238", - сказала Кириллова, говоря о промежуточных результатах выборов депутатов Мосгордумы. В рамках муниципальной кампании выдано порядка 96 тыс. бюллетеней, из них бумажных - 956.

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.