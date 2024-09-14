Движение на нескольких улицах на севере и западе Москвы перекроют 14 сентября из-за велофестиваля

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет временно закрыто на некоторых столичных улицах 14 сентября в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля и велогонки "Cyclingrace: Москва".

По данным столичного департамента транспорта, движение будет закрыто 14 сентября с 00:01 до окончания мероприятия в Продольном, 1-м и 2-м Поперечных проездах, на улице Крылатская.

С 08:00 до 12:00 движение будет недоступно на улицах Нижние Мнёвники, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

С 12:00 и до прохождения велоколонны будет перекрыто движение на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

Ограничения движения коснутся участков МСД в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

Также будет временно запрещена парковка до окончания мероприятия на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника "Рабочий и Колхозница", во 2-м Поперечном проезде, а также на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.

Cтартовый городок осеннего велофестиваля будет расположен на главной площади ВДНХ. Начнут движение участники в выбранное при регистрации время - в 13:00, 14:00 или 15:00. Длина маршрута составит 26 километров.

Финишируют спортсмены на улице Крылатской. Затем в фестивальном городке участников ждет развлекательная программа. Закончится мероприятие в 17:00.

Весь день в субботу провоз велосипедов в поездах ЦППК на территории Москвы и Подмосковья будет бесплатным.