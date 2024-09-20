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Заморозки до минус 4 прогнозируются в Московском регионе в ночь на понедельник

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры до нормальных осенних значений прогнозируется в Москве в выходные, первые заморозки в столичном регионе ожидаются в ночь на понедельник, в самой Москве столбики термометров опустятся до ноля, а в Подмосковье температура будет опускаться до минус 4 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно сказать, что лето жаркое заканчивается фактически сегодня. Если в течение рабочих дней недели Москва находилась в теплом секторе антициклона, то уже сегодня, к вечеру пятницы, начнут перемещаться северо-западные воздушные массы, вместо южных, а это уже приведет к заметному понижению температуры", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в субботу днем температура в Москве будет около плюс 20 градусов, на юге области и в новой Москве до плюс 22 - плюс 23 градусов. Такой температурный фон, как отметил Вильфанд, выше многолетних значений на 3,5-4 градуса, но "все-таки он уже будет больше соответствовать началу сентября".

"В воскресенье, в день осеннего равноденствия, это астрономическая дата, когда начинается осень, произойдет заметное понижение температуры. Мы попадаем в холодную часть антициклона, поэтому ночью плюс 4 - плюс 9, днем уже всего-навсего плюс 13- плюс 15. Температура будет полностью соответствовать многолетним значениям", - сообщил Вильфанд.

В понедельник произойдет дальнейшее понижение температуры.

"В самой Москве в ночь на понедельник температура будет в разных районах приближаться к нулевой отметке - от ноля до плюс 2 градусов. А по области заморозки до минус 4, не повсеместно, конечно, местами", - сказал Вильфанд.

Днем столбики термометров будут показывать около плюс 15 градусов, по области до плюс 12. "Вот тут уже температура примерно на 1,5-2 градуса ниже нормы", - добавил он.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва Гидрометцентр РФ
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