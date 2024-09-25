Поиск

Сентябрь 2024 года стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нынешний сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, обогнав сентябрь 2023 года, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно говорить, конечно, еще неделя, еще 5 дней до конца сентября, но уверено можно говорить, что это будет самый теплый, самый жаркий сентябрь за весь период наблюдений. Тут никаких сомнений", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что обычно "соревнование" за то, будет ли признан месяц самым теплым идет до последнего дня, однако температуры сентября 2024 года уже позволяют говорить о том, что он обошел прошлого рекордсмена – самым теплым ранее был сентябрь 2023 года.

Сейчас, по словам Вильфанда, по сравнению с климатическими значениями наблюдаются очень высокие температуры.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Московские власти планируют закупить беспилотники для столичных школ

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве отправлены под арест на 15 суток

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 отмечается в Москве

Wildberries раскрыла подробности инцидента у офиса компании возле метро "Динамо"

Wildberries раскрыла подробности инцидента у офиса компании возле метро "Динамо"

Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса Wildberries

Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса Wildberries

Бакальчук подтвердила гибель сотрудника охраны при стрельбе у офиса Wildberries

Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });