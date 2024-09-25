Сентябрь 2024 года стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нынешний сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, обогнав сентябрь 2023 года, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно говорить, конечно, еще неделя, еще 5 дней до конца сентября, но уверено можно говорить, что это будет самый теплый, самый жаркий сентябрь за весь период наблюдений. Тут никаких сомнений", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что обычно "соревнование" за то, будет ли признан месяц самым теплым идет до последнего дня, однако температуры сентября 2024 года уже позволяют говорить о том, что он обошел прошлого рекордсмена – самым теплым ранее был сентябрь 2023 года.

Сейчас, по словам Вильфанда, по сравнению с климатическими значениями наблюдаются очень высокие температуры.