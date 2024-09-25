Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Изменения погоды начнутся в Москве в четверг, на смену ясному небу придет облачность, в пятницу она усилится, начнутся дожди; также понизится температура - вместо "летних" плюс 25 градусов на этой неделе к понедельнику она понизится до плюс 10 - плюс 15, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве сегодня фактически такой последний день совершенно чистого неба, ясной погоды. Завтра начинаются изменения в погодных условиях. Москва будет находиться в таком непростом барическом поле", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в четверг в столице будет уже облачная погода, но с частыми прояснениями, а воздух прогреется до плюс 22 - плюс 24 градусов, то "в пятницу все-таки облака будут более плотными, и, наконец-то, пойдет дождь".

"Сначала он будет не очень большой, местами, но к концу дня умеренный. И в последующем в субботу дождливая погода, временами дождь и в воскресенье. Он уже будет немножко ослабевать, но все-таки еще будет", - сказал Вильфанд.

За несколько дней в столичном регионе выпадет от 7 до 20 мм осадков. При этом Вильфанд напомнил, что за прошедшие 25 дней сентября в столичном регионе выпало 0,2 мм осадков, что очень мало.

"Для кого-то дождь покажется дискомфортной характеристикой. Но, думаю, что очень много грибников обрадуются, потому что после такой теплой, жаркой погоды, когда идет дождь, начинает формироваться грибница. Так что это будет радостное событие. Тем более, что это не будет ливень. Нет, ничего подобного. Это дождь и только дождь", - добавил Вильфанд.

Говоря о температуре, научный руководитель Гидрометцентра отметил, что, несмотря на небольшое понижение, до конца недели она будет на 6-8 градусов выше нормы. Так, в пятницу прогнозируется плюс 19 - плюс 21, в субботу - плюс 20 - плюс 22 градуса, в воскресенье температура понизится до плюс 19.

"В последующем резкое понижение температуры. По сравнению с сегодняшним днем, температура понизится больше, чем на 10 градусов, в понедельник уже от плюс 10 до плюс 15 градусов всего-навсего. Конечно, это очень холодно, но учитывая, что нормы сейчас очень низкие, то и такая температура будет выше нормы примерно на 2 градуса", - сказал Вильфанд.

Однако со вторника она опять будет повышаться и поднимется выше плюс 15 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы.

"Так что пока резкого перехода к осени не наблюдается", - добавил он.