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Власти Москвы решили продлить МЦД в четыре соседних области

Это Калужская, Смоленская, Тульская и Ярославская области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Московские центральные диаметры будут продлены до Смоленской области и других ближайших регионов, заявил на Российской энергетической неделе мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вот мы построили МЦД, теперь они продлятся еще уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области", - сказал он.

В декабре 2023 года стало известно, что МЦД продлят до Тверской, Калужской и Тульской областей. В феврале 2024 года президент Владимир Путин в послании уточнил, что диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Владимирской и другими областями.

В феврале "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, что окончательное решение по трассировке МЦД-5 пока не принято, вопрос развития Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги будет рассмотрен в существующем виде данных радиусов.

Сроки строительства МЦД-5, который соединит Ярославское и Павелецкое направления железных дорог, пока не определены. Изначально предполагалось, что все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.

МЦД Сергей Собянин Москва Калужская область Смоленская область
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