Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

Проект должен объединить столицу с соседними регионами через продление МЦД

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Первый этап развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который объединит Москву с соседними регионами, рассчитан до 2028 года, второй - примерно до 2035 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

"Правительство Москвы с коллегами из РЖД согласовало двухэтапную реализацию проекта развития Центрального транспортного узла. Благодаря реализации программы ЦТУ существенно сократятся интервалы движения поездов до региональных центров, появятся новые маршруты до крупных городов", - говорится в сообщении.

За основу реализации проекта ЦТУ будет использована действующая инфраструктура, большинство станций уже существуют, но их инфраструктура будет постепенно модернизироваться.

"Многое из реализованного проекта МЦД будет применено в рамках развития проекта ЦТУ, но это не обозначает фактического продления самих диаметров. Будет сокращен интервал движения, начнется обновление поездов и модернизация инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе.

На первом этапе интервал движения поездов сократится в три раза в среднем до 60 минут, а на втором этапе в среднем до 30 минут - это в шесть раз чаще, чем в настоящее время, считают в Дептрансе.

"Сегодня 75% всех пассажирских пригородных перевозок России осуществляются в Центральном транспортном узле. Жителям регионов обновление ЦТУ даст новые транспортные возможности, а самим городам - стимул к дальнейшему развитию. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, Ярославское и Павелецкое направления ж/д", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ожидается, что время в пути из Москвы до областных центров и обратно сократится до 25%. Также появится дополнительно 3 млн пассажирских мест в сутки, 300 тысяч из них - в регионах. Кроме того, до 20% снизится нагрузка на автодороги.

В рамках реализации программы ЦТУ планируется сделать ж/д транспорт комфортнее и доступнее для жителей 11 регионов России, где проживают около 30 млн человек - почти четверть населения страны.

Всего в состав ЦТУ входит 11 регионов: Москва, Московская, Владимирская, Тульская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Рязанская, Калужская, Костромская и Ярославская области.