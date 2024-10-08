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В среду в Москве резко похолодает

"Настоящая осень - мрачная погода, без особых дождей, но холодно", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

В среду в Москве резко похолодает
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В столичном регионе в среду похолодает до плюс 6 градусов, низкая температура сохранится и в четверг, потеплеет в пятницу - до плюс 15 градусов, однако в выходные вновь похолодает, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Завтра в Москве резко меняется погода. К вечеру Москва окажется в тылу циклона, и если сегодня еще ветер восточный - юго-восточный, то вечером понижение температуры, воздух будет переноситься с севера - северо-востока, и начнет постепенно подрастать давление. И это приведет к тому, что дождь постепенно прекратится, произойдет резкое понижение температуры", - сказал он.

В среду в Москве осадков уже не ожидается. Температура в среду понизится сразу на 6 градусов, днем будет от плюс 6 до плюс 8 градусов, по области до плюс 4. В ночь на среду также будет около плюс 6 градусов.

"Настоящая осень - мрачная погода, без особых дождей, но холодно", - сказал Вильфанд.

В четверг, по прогнозу, "тоже тепла ждать не стоит", в Москве ночью плюс 3 - плюс 5, по области до нуля, днем "всего-навсего плюс 8 - плюс 10 градусов, по области до плюс 5".

Вильфанд отметил, что такая температура будет около нормы, "не так уж это и холодно, но мы просто разнежены, разбалованы теплом".

К вечеру четверга вновь произойдет изменение циркуляции, воздух начнет поступать с востока - юго-востока.

"Это означает, что ночная температура на пятницу будет плюс 5 - плюс 7 градусов, а днем в пятницу повышение заметное - плюс 13 - плюс 15 градусов. Будет солнышко, хорошая погода", - добавил эксперт.

Но "все в мире быстротечно, а погода тем более". В субботу в столичном регионе вновь начнется понижение температуры - дневные плюс 10 - плюс 13 градусов в Москве, в области до плюс 9 градусов, ночью около плюс 5. В воскресенье дальнейшее понижение температуры - плюс 9 - плюс 10 градусов, ночью в воскресенье плюс 3 - плюс 4 градуса, и в понедельник в московском регионе ночью от плюс 1 до плюс 6, днем от плюс 6 до плюс 11.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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