Главред "КВН ТВ" оштрафована за злоупотребление свободой массовой информации

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал вдову Александра Маслякова Светлану виновной в совершении административного правонарушения.

"Постановлением суда главный редактор телеканала "КВН ТВ" Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения", - сообщили в суде. Ей назначен штраф в размере 4 тыс. рублей, добавили там.

Отмечается, что Маслякова признана виновной по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).