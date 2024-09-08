Поиск

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков
Александр Масляков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий Александр Масляков, известный по телепередаче "Клуб весёлых и находчивых" умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба КВН.

"С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами", - отметили в пресс-службе.

"Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - говорится в сообщении.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске, с 1964 и до 2022 года был бессменным руководителем и ведущим КВН.

Хроника 05 января 2019 года – 08 сентября 2024 годаУмершие знаменитости
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль город Новогродовка в ДНР

Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовом столе Байконура
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });