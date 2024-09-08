Умер Александр Масляков

Александр Масляков Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий Александр Масляков, известный по телепередаче "Клуб весёлых и находчивых" умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба КВН.

"С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами", - отметили в пресс-службе.

"Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - говорится в сообщении.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске, с 1964 и до 2022 года был бессменным руководителем и ведущим КВН.