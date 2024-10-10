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В Москве был сбой на юге "салатовой" ветки метро из-за человека на пути

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве случился недолгий сбой в движении на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - сообщил Дептранс в 16:39.

О том, что движение на линии начали возвращать в обычный график, ведомство сообщило пять минут спустя. О состоянии человека, оказавшегося на рельсах, не сообщается.

Дептранс Москва Московский метрополитен
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