В Москве одобрили проект бюджета города на 2025-2027 гг.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета Москвы на 2025-2027 гг. одобрен, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

"Одобрили проект бюджета Москвы на 2025-2027 годы. Его формировали, исходя из многих факторов, в том числе стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до 2030 года", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам мэра, за два предыдущих года столичная экономика в целом прошла период адаптации к санкциям и в настоящее время показывает сбалансированный рост.

"Мы можем прогнозировать её развитие на три года вперёд благодаря активному внедрению отечественных технологий, снижению зависимости от импорта оборудования и комплектующих, импортозамещению и высокому уровню занятости населения", - отметил мэр.