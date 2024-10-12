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Сезон работы фонтанов в Москве закрыт

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал он журналистам.

По его словам, насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара, а слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.

Бирюков сообщил также, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону.

Москва
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