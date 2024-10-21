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Власти Москвы допустили в будущем переаттестацию для нарушителей ПДД, помимо оплаты штрафа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов не исключил, что в будущем нарушители правил дорожного движения (ПДД), помимо оплаты штрафов, будут проходить переаттестацию на знание правил, эту практику успешно применяют в некоторых городах мира.

"Мы хотим, чтобы в Москве снижались количество дорожно-транспортных происшествий, смертность на дороге. У многих коллег есть опыт в этой части. (...) Нарушителей не просто штрафуют в некоторых городах, а еще и заставляют дополнительно пройти курсы обучения правилам дорожного движения. Не все деньги решают, и это очень правильно", - сказал Ликсутов в интервью международной медиасети TV BRICS, отвечая на вопрос, какой опыт заинтересована перенять Москва.

По его словам, если человек что-то упустил при обучении или подзабыл, "действительно может быть есть смысл ему пройти какие-то теоретические или практические курсы, поучиться правилам дорожного движения".

Москва Максим Ликсутов
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