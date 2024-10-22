В Москве завершают реставрацию одного из старейших усадебных домов Тверского бульвара

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве завершается реставрация главного дома городской усадьбы Плахово, Осташевских, Лазаря Полякова на Тверском бульваре (дом 17, строение 4), сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Главный дом городской усадьбы Плахово - один из старейших на Тверском бульваре. Он неоднократно менял архитектурный облик. На протяжении нескольких лет состояние здания стремительно ухудшалось, добиться его реставрации позволила планомерная работа специалистов Мосгорнаследия, которые на протяжении 10 лет держали этот памятник архитектуры под постоянным контролем. Сегодня трехэтажный особняк вновь вернул свой исторический облик", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

До начала работ здание находилось в аварийном состоянии. Фундамент просел, стены накренились, прогнулись перекрытия, а сквозные трещины в кирпичной кладке составляли до четырех сантиметров в ширину. Стены мезонина, сложенные из вертикального бруса, прогнили, некоторые элементы декора были утрачены. Собственник не исполнял предписаний провести работы по сохранению здания, отметили в Мосгорнаследии.

В 2022 году Мосгорнаследие направило в суд иск об изъятии дома. Только после этого по мировому соглашению сторон владелец подготовил проект реставрации и приступил к реконструкции.

Работы проходят под контролем Мосгорнаследия.

В комитете напомнили, что в 1922 году здание перестроили под коммунальное жилье. Более 10 лет назад дом признали аварийным и расселили.