Турпоток в Москву из дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 70%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 70% в годовом исчислении, сообщила журналистам заммэра города Наталья Сергунина.

"Лидерами по числу гостей стали Китай, Турция, Индия и государства Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавила она.

По ее данным, за полгода Москву посетили более миллиона иностранных туристов.

"Первое место по числу приезжающих в столицу туристов из стран дальнего зарубежья занимает Китай - около 190 тысяч визитов. Это в 2,4 раза больше, чем за первые два квартала прошлого года. На втором месте Турция (35,2 тысячи прибытий), на третьем - Индия (28,5 тысячи)", - уточнила заммэра.

В два раза увеличилось число путешественников из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки - 260,6 тысячи и 17,2 тысяч человек соответственно. Больше стало гостей и из Вьетнама - 16,6 тысячи с января по июнь 2024 года.

По словам заммэра, Москву выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями.

"Город привлекает архитектурным наследием, культурой, пешеходными улицами и набережными, парками, многочисленными кафе и ресторанами, разнообразной событийной программой", - пояснила Сергунина.

По данным городского комитета по туризму, в Москве растет число бизнес-путешественников из зарубежья - 40% из них возвращаются уже для отдыха с семьей.

"Город активно знакомит представителей индустрии делового туризма других стран с возможностями организации масштабных событий. Например, в апреле этого года конференция Shaping MICE Future объединила свыше 100 участников из Индии и России. А в июне в столице прошел первый туристический форум БРИКС, который посетили делегации Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики", - сообщили в комитете.

В 2023 году иностранный турпоток в российскую столицу составил 2,3 млн человек. Для укрепления международных связей город участвует в крупных профильных выставках, организует бизнес-миссии, а также проекты и мероприятия, ориентированные на внутреннюю и зарубежную аудиторию.