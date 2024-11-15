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Сезон аренды велосипедов и электросамокатов в Москве завершен

Сезон аренды велосипедов и электросамокатов в Москве завершен
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В столице завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов, сообщили в департаменте транспорта Москвы в пятницу.

"В столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности сегодня завершили сезон проката", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры, где всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды.

"Электросамокаты и велосипеды проката - востребованный транспорт для поездок на небольшие расстояния. В этом сезоне горожане совершили на них более 73 млн поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью: добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Москва Максим Ликсутов
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