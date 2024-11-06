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Против московских догхантеров возбуждено уголовное дело

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело по факту попытки отравить собак в районе Зюзино, сообщила городская прокуратура.

Дело о жестоком обращении с несколькими животными (п. "д" ч. 2 ст. 245 УК) возбуждено после прокурорской проверки.

Прокуроры установили, что на территории района "неизвестный с целью причинения животным боли и страданий разбросал в местах выгула собак неустановленное вещество в виде белых таблеток, способное по своему воздействию вызвать отравление, поместив его для маскировки в мясную продукцию", сказано в пресс-релизе.

"Как минимум два животных - собаки по кличке "Форест Гамп" и "Нэш" съели вещество, в результате им потребовалась ветеринарная помощь. Животным был причинен вред здоровью, а именно увечья в виде нарушения функций нервной системы идиопатической
эпилепсии", - отметили в Мосгорпрокуратуре.

Расследование уголовного дела и поиск виновных находятся на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре.

Зюзино Москва прокуратура Москвы
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