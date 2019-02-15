Полиция возбудила дело о массовом отравлении домашних собак в мурманском селе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Мурманской области по факту массового отравления собак в селе Ловозеро возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), сообщили "Интерфаксу" в УМВД региона.

В результате отравления погибли семь собак. Как установили полицейские, только одна из них была бездомной.

Экспертного заключения о точной причине гибели собак еще нет. Как сообщили "Интерфаксу" в Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, вскрытие погибших собак уже проведено и установлен предположительный тип яда.

"Можно предположить по косвенным признакам, что это отравление тубазидом (изониазидом) (препарат для лечения туберкулеза, используется догхантерами - ИФ), токсикологические исследования продолжаются", - сказал заместитель начальника станции Леонид Зайцев.

Как сообщалось, в начале февраля в Ловозерском районе Мурманской области произошло массовое отравление домашних собак. По данным регионального комитета по ветеринарии, погибли семь питомцев, еще двух удалось спасти. Тела погибших были доставлены в Мурманск для проведения вскрытия.