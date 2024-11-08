С понедельника в Москве резко похолодает

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в Москве с понедельника, столбики термометров после теплых выходных опустятся до нуля - плюс пяти градусов днем, ночные температуры будут отрицательные, во второй половине недели прогнозируются осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра очень теплая погода, ночные температуры от плюс 1 до плюс 5 градусов, дневная – плюс 6 - плюс 8, по области до 9 градусов, такая температура на 4 - 4,5 градуса выше нормы и больше характерна для середины октября по климату", - сказал Вильфанд.

Также в столичный регион "по необычной траектории с северо-запада" будет поступать теплый воздух из Средиземноморья, что и обусловит такую теплую погоду.

Ночная температура в воскресенье плюс 3 - плюс 5, днем – плюс 4 - плюс 6 градусов.

Несмотря на то, что давление в центре европейской России будет выше нормы, погода будет облачной. "Погода такая мрачноватая, хмуроватая. Будут прояснения, но и только. Но без осадков, что очень важно. Это будет до середины следующей недели, никаких осадков не ожидается", - добавил Вильфанд.

"И вот, начиная с понедельника, уже резкое понижение температуры, потому что резко меняется циркуляция, воздух будет перемещаться с севера и северо-запада, произойдет понижение температуры, причем такое заметное, естественное. В ночь на 11 ноября в Москве минус 1 - плюс 1, а по области до минус 4", - сказал Вильфанд.

Днем в понедельник температура будет от плюс 1 до плюс 3 градусов, такая температура будет близка к средним многолетним значениям.

Во вторник и среду, 12 и 13 ноября, облачно с прояснениями, температура ночью минус 4 - плюс 1, днем от ноля до плюс 5, без осадков. Но уже 14 ноября, как уточнил Вильфанд, местами прогнозируются небольшие осадки. Ночные температуры минус 3 - плюс 2 градуса, а днем плюс 2 - плюс 3 градуса. В пятницу и следующие выходные, по предварительным расчетам, ночные температуры будут отрицательные, от 0 - до минус 5 градусов, а днем около 0.

"Но и это все соответствует норме, потому что температура должна постепенно понижаться", - добавил Вильфанд.