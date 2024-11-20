Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве в среду

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Усиление ветра, которое способствует образованию гололедицы, ожидается в столице в среду, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня ожидается усиление ветра до 17 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.