В Москве организовали программу протезирования и реабилитации для участников СВО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве на базе бывшего ковид-госпиталя в Воронове реализовали программу, в которой соединили работу реабилитологов, протезистов, ортопедов и хирургов, программу уже прошли около 200 участников СВО, сообщил в Мосгордуме руководитель Департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

"Мы реализовали совершенно уникальную программу по протезированию на базе бывшего ковидного госпиталя в Вороново, и совместно с департаментом здравоохранения мы впервые в стране соединили работу реабилитологов, протезистов, ортопедов и хирургов", - сказал он.

Сразу после того, как человек поступает в госпиталь, с ним начинают работать врачи, которые будут его протезировать, а также врачи, которые будут заниматься постановкой больного на ноги в рамках курса "Школа ходьбы".

"Такого никогда не было, поскольку культю формировали человеку и отпускали в свободное плавание. Он потом самостоятельно искал и пробовал найти протезную организацию, мастерскую, бывала необходимость реампутации", - добавил Стружак.

"Сейчас там находятся уже сотни ребят, которым также оказывается это протезирование с одновременной постановкой на ноги. Мы считаем это важным, поскольку мы предотвращаем попадание такого человека в коляску, что он просто откажется ходить на ранних этапах, если его не поддержат", - отметил чиновник.

Кроме того, он сообщил, что все выплаты по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, которые предусмотрены указами мэра Москвы, в полном объеме профинансированы и заложены в бюджете 2025 года.

Глава департамента сообщил, что в столице действует система социальных координаторов, которые вылетают в другие города России, где находятся госпиталя, и комплексно оценивают необходимость социальной помощи участникам СВО или членам их семей.