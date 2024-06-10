Белоусов провел совещание по медицинскому обеспечению участников СВО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов и министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции, их реабилитации и протезирования, сообщили в Минобороны.

На этом совещании Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения.

"Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы. Нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом", - заявил Белоусов.

В совещании приняли участие руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель реабилитации и протезирования Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Алла Бочковская.