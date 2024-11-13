Росреестр отметил снижение числа ипотечных сделок в Москве на 13%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Москве число зарегистрированных ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости за январь-октябрь 2024 года оказалось на 13% меньше, чем за такой же период 2023 года, подсчитали в столичном Росреестре.

"Всего в январе-октябре 2024 года в Москве зарегистрировано 100 793 договора ипотечного жилищного кредитования. Данный показатель снизился к десяти месяцам 2023 года (116 435) на 13,4%", - говорится в сообщении.

При этом результат 2024 года превзошел данные аналогичного периода 2022 года (88 631) на 13,7%.

В ведомстве отмечают, что октябрь текущего года продемонстрировал активность заемщиков, которые поспешили взять ипотеку, пока не кончились выделенные банкам лимиты на льготные госпрограммы.

"За месяц оформлено 11,9 тысячи ипотечных договоров, что превышает среднемесячный показатель этого года на 18%. Положительная динамика во многом обусловлена спросом, сформированным на фоне исчерпания лимитов банками в начале месяца по "семейной" льготной программе кредитования, побудив многих заявителей успеть получить одобрение", - объяснил глава управления Игорь Майданов.

Если же сравнивать результат с сентябрем, то в октябре на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зарегистрировано на 23,7% договоров больше, чем в сентябре (9 620). По сравнению с октябрем прошлого года (11 256) число ипотечных сделок выросло на 5,7%, а к аналогичному периоду 2022 года (9 265) рост составил 28,4%.

Как добавил заммэра Владимир Ефимов, Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным ипотечным кредитам с господдержкой. Их объем в январе-октябре 2024 года составил 533,6 млрд рублей - это 19% от общероссийского объема льготных ипотечных кредитов.

"Всего в столице за все время действия программ выдано кредитов на сумму 2,6 трлн рублей", - сказал заммэра.