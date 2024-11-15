В Москве на следующей неделе температура будет выше нормы

Но особого тепла москвичи не ощутят

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В столичном регионе в выходные и на следующей неделе будет теплая с метеорологической точки зрения погода, с температурой на 2-6 градусов выше нормы, однако ощущения тепла не будет, так как температуры в столичном регионе будут около плюс 3 - плюс 5 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Воздушные массы перемещаются в столичный регион с Атлантики, и это значит, что в ближайшие дни, и выходные, и на следующей неделе, по крайней мере до четверга включительно, погода будет теплая, но с метеорологической точки зрения", - сказал он.

По прогнозу, в Москве температура прогнозируется на 2-3 градуса выше нормы, в воскресенье - на 5-6 градусов выше нормы, а в понедельник и вторник - на 4-5 градусов. Но "ощущения тепла особого не будет", так как нормальные температурные значения для ноября низкие, поэтому "при температуре до плюс 3 - плюс 5 градусов особого тепла нет".

Вильфанд добавил, что в ночь на субботу прогнозируется около нуля, днем в субботу - плюс 3 - плюс 5, в воскресенье, понедельник и вторник ночные температуры будут в диапазоне от 0 до плюс 4, а днем плюс 3 - плюс 5. В четверг в Москве, по прогнозам, воздух может прогреться до плюс 4, по области - до плюс 9 градусов, ночью также около нуля.

По предварительным прогнозам, к концу следующей недели температура в Москве понизится.

"Понизится до нормы. Это означает, что ночные температуры будут отрицательные, а дневные около нуля. Но это уже следующие выходные", - сказал Вильфанд.

В Москве продолжится и понижение атмосферного давления, поэтому будут плотные облака, без прояснений, и небольшие осадки, но, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, условий для сильных осадков не прогнозируется.