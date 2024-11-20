Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снега

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать для поездок городской транспорт из-за снега.

По данным ведомства, интенсивное движение фиксируется на шоссе Энтузиастов в центр, Дмитровском шоссе в центр, а также на внешней стороне МКАД от 83 до 67 км. При этом, свободно на Проспекте Мира в область, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте в оба направления.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в среду в столице ожидается усиление ветра, которое способствует образованию гололедицы.