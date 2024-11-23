Мокрый снег прогнозируется в Европейской России из-за прохождения антициклона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прохождение антициклона приведет к ухудшению погодных условий во всех регионах европейской части РФ, прогнозируется мокрый снег, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон, который выходит, он будет влиять абсолютно на все регионы Европейской России, и поэтому очень много негативных последствий. В Центральном федеральном округе, практически во всем, в Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Московской, Липецкой областях и так далее, везде мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Рязанской области также ожидаются дожди и усиление ветра до 23 м/с, в Ивановской области - до 27 м/с.

Осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются и в Приволжском федеральном округе. "Вот в воскресенье и понедельник даже сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица", - добавил синоптик.

На юге Европейской России погода также резко ухудшится.

"В Краснодарском крае с субботы по понедельник сильный дождь, переходящий в ливневый дождь. Тут даже грозовая деятельность прогнозируется. Затем во второй половине дня в воскресенье будет приходить мокрый снег, а в понедельник уже даже снег и сильный снег", - сказал Вильфанд.

Такая погода приведет к гололедно-изморозевым отложениям, налипанию мокрого снега и образованию сильного гололеда. Также ожидается усиление ветра до 28 м/с.

Кроме того, в выходные прогнозируется понижение температуры примерно на 15 градусов. Если в субботу в Краснодарском крае она будет достигать плюс 20 градусов, то в воскресенье опустится до плюс 5. В понедельник днем будет около плюс 3 - плюс 4 градусов. В Сочи также понизится температура, но не так сильно. В воскресенье и понедельник будет около плюс 11 - плюс 14 градусов с осадками в виде дождя.

Аналогичная погода прогнозируется в регионах Северного Кавказа. Так, в Ингушетии, Чеченской республике и Ставропольском крае ожидаются дождь, снег, гололед и понижение температуры на 15 градусов.

На севере Европейской России, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Мурманской областях, прогнозируется усиление ветра до 25 м/с, снег, метели и формирование гололеда. В Карелии ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также налипание мокрого снега.