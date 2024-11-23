Солнечная погода вернется в Москву на следующей неделе

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Погода в столичном регионе изменится в воскресенье, вместо облачности придет солнце, но дневные и ночные температуры понизятся, ночью похолодает до минус 9 градусов, днем - до минус 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья начинается изменение режима циркуляции, в центре Европейской России будет преобладать антициклональный режим погоды. С субботы на воскресенье резко повысится давление - на 15 мм ртутного столба (...) С понедельника начинается просто солнечная погода. И уже даже формулировка такая - в понедельник, вторник, среду - небольшая облачность. Если сравнивать между субботой и понедельником, то давление повысится на 25 мм", - сказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье и днем, и ночью будет от минус 1 до минус 4 градусов. Осадков в течение дня не ожидается.

В понедельник, вторник и среду ночная температура будет в диапазоне от минус 4 до минус 6, по области до минус 9 градусов, днем - от минус 2 до минус 4. В четверг, уточнил синоптик, прогнозируется небольшое повышение температуры, ночью будет минус 1 - минус 5 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2.

"И вот такой температурный фон до конца недели. Но по-прежнему давление высокое. И только в выходные могут быть небольшие осадки", - подытожил Вильфанд.