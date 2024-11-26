РАН передала "Станкину" три здания на юго-западе Москвы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российская академия наук передала в бессрочное пользование Московскому государственному технологическому университету "Станкин" три здания и участок в Москве у Ленинского проспекта. Правительство подписало об этом распоряжение.

"Принять предложение федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" о прекращении права оперативного управления (постоянного (бессрочного) пользования) в отношении объектов недвижимого имущества по перечню согласно приложению (...) в целях их последующего закрепления на праве оперативного управления (предоставление в постоянное (бессрочное пользование) за подведомственным Минобрнауки России федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Московский государственный технологический университет "Станкин"", - говорится в документе.

Речь идет о земельном участке площадью 12,2 тысzxb кв.м и трех нежилых зданиях на улице Бардина, дом №6, строения 1, 2 и 3.

Московский станкоинструментальный институт (сейчас МГТУ "Станкин") был создан в июле 1930 года. В нем готовили специалистов в сфере станкостроения. Летом 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин пообещал отремонтировать все общежития вуза и построить новое здание на 600 мест до 2027 года.