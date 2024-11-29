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Температура на большей части России в декабре будет выше нормы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Температура около и выше нормы прогнозируется во всех регионах России в декабре, среднемесячной температуры ниже нормы в первый месяц зимы не ожидается ни в одном регионе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что среднемесячная температура выше нормы в декабре прогнозируется на восточной половине европейской части России, на востоке Северо-Западного федерального округа, востоке Центрального федерального округа, во всем Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и северной половине Дальневосточного федерального округа.

На всей остальной территории страны, а именно на оставшейся части Европейской России, куда входит и Москва, и Санкт-Петербург, в Центральном Черноземье, на юге европейской России - в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, температура будет около нормы. Также около нормы температура в декабре прогнозируется на юге и юго-востоке Сибири, в южной половине Якутии, Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.

"Это связано с тем, что прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает", - уточнил Вильфанд.

Говоря об осадках, он сообщил, что на европейской территории страны в большинстве регионов осадков прогнозируется около нормы, но на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях, ожидается дефицит осадков.

На азиатской части страны дефицит осадков прогнозируется в северной половине Якутии.

Избыток осадков в декабре прогнозируется в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, Коми и Мурманской области, а также в северное половине Уральского федерального округа, в Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Кроме того, избыток осадков прогнозируется на юго-востоке Сибири, а именно на юге Красноярского края, в Иркутской области и Тыве, и на Дальнем Востоке - в Бурятии, на Чукотке и Магаданской области, в Приморском крае.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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