Временный храм на северо-западе Москвы перенесут к байк-центру "Ночных волков"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Временный Храм князя Александра Невского на северо-западе Москвы переедет ближе к байкерскому центру "Ночные волки", сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора городской программы строительства храмов Владимира Ресина.

"Временный деревянный храм, ранее использовавшийся прихожанами строящегося храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, будет перенесен на территорию Мневниковской поймы, где расположен байкерский центр "Ночные волки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня завершается строительство храма святого благоверного князя Александра Невского на улице Мневники, владение 10. Возведение храма началось в 2013 году на территории бывших артиллерийских складов времен Великой Отечественной войны. Общая стоимость строительства - около 340 млн рублей.

К концу года на северо-западе Москвы будет введено 11 храмов, в следующем году - три. Ресин дополнил, что Северо-Западный административный округ (СЗАО) фактически завершает свою часть программы.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы стартовала в 2010 году и действует во всех административных округах, за исключением ЦАО. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами шаговой доступности. Программа реализуется на пожертвования, для сбора средств создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы".