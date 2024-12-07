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В Москве началось формирование льда на водоёмах

Любителям подледного лова советуют подождать, выход на лед всё ещё опасен

В Москве началось формирование льда на водоёмах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Формирование льда началось на водоёмах Москвы и Московской области; на столичных реках тонкий лёд сформировался у берегов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начались процессы, связанные с ледообразованием на реках Москвы и Московской области. Вот уже появились так называемые забереги - это формирование тонкого льда на реках у берегов, там, где течение не очень сильное, а вот на реках Московской области появилось так называемое "сало" - это неоформленные куски (слой ледяных кристаллов на поверхности воды - ИФ), это ещё не совсем лёд, но начальный уровень ледообразования", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что на водоёмах, проточность которых небольшая, а именно, на озёрах и прудах, ледяной покров начал формироваться более интенсивно. "Но он, во-первых, не является сплошным, во-вторых, в большинстве случаев он тонкий, поэтому выпускаются специальные предупреждения о том, что выход и выезд на лед опасен. Поэтому всем любителям подлёдного лова нужно (...) подождать, когда сформируется лёд", - отметил Вильфанд.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что 7-12 декабря ожидается появление льда на реке Ока, которая проходит через Калужскую, Московскую, Рязанскую области, а также на Верхнем Дону в Липецкой области и Днепре выше Смоленска.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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