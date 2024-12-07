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Колебания температуры до минус 9 ожидаются в Москве на следующей неделе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на следующей неделе прогнозируются колебания температуры, столбики термометров будут опускаться в ночное время до минус 9 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет колебаться. В понедельник теплая погода, потому что антициклон отходит все дальше, и южные потоки все более заметно будут сказываться на температуре. Ночью 0 - минус 2, по области до минус 5, днем около 0 и по области до минус 3. Затем колебания температуры во вторник - и ночью и днем от 1 до 6 градусов ниже нуля, небольшой снег", - сказал Вильфанд.

В среду изменения температуры продолжатся. "Усилится мороз ночью, будет до минус 4 - минус 9 градусов, а дневные температуры будут минус 1 - минус 4 по области, а в Москве до плюс 1 градуса", - сказал Вильфанд.

В четверг дневные и ночные температуры будут от минус 4 до плюс 1 градуса.

"А с 13 по 15 декабря - понижение температуры, минус 4 - минус 9 ночью и днём минус 1 - минус 6", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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