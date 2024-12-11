Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к вечеру среды осложнилась ситуация на дорогах из-за погоды, мелких ДТП и ремонтных работ, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на ЦОДД. По данным сервиса "Яндекс.пробки", пробки на дорогах достигли 8 баллов.

"Движение в центральной части города интенсивное. Интенсивное движение сейчас на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, внутренней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Проспекта Мира и внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе", - сообщил Дептранс.

Свободное движение в оба направления на Ярославском и Волоколамском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

Средняя скорость движения в городе - 27 км/ч.

В департаменте советуют отложить поездки на автомобиле на более позднее время - после 19:00.