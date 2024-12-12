В Москве средняя скорость движения снизилась до 25 км/ч

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Вечером в четверг в Москве увеличилась загруженность дорог, особенно в центре. Как сообщает Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения, пробки оцениваются в 7 баллов. Средняя скорость движения в городе — 25 км/ч.

"Яндекс.Пробки" уже около часа показывает 8 баллов.

Движение затруднено на Садовом и Бульварном кольце. На скорость влияет погода, ремонт на дорогах, локальные ограничения движения и мелкие ДТП.

Дептранс посоветовал отложить поездки на автомобиле на период после 20:00 либо использовать общественный транспорт.