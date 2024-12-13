В Москве пробки достигли 8 баллов

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

осква. 13 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы советует отложить поездки на машине на более позднее время в пятницу из-за интенсивного движения на дороге. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в столице достигли 8 баллов.

"Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе Бережковского моста, внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал", - сообщает Дептранс со ссылкой на ЦОДД.

Средняя скорость движения в городе - 25 километров в час. На загруженность дорог влияет, помимо обычных факторов, короткий рабочий день, отметили в департаменте.