Мэрия Москвы предупредила о метели с вечера понедельника

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе после 21:00 понедельника и до утра вторника ожидается мокрый снег, усиление ветра и метель, предупредил комплекс городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 и до 10:00 17 декабря в столице местами ожидаются мокрый снег, метель, усиление ветра до 18 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Мэрия просит всех быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а на дорогах - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.