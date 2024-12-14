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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Мороз до минус 15 градусов прогнозируется в Москве через неделю

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Температура на один градус выше нормы прогнозируется в Москве в начале следующей недели, в четверг и пятницу резко похолодает до минус 11 градусов днём, в выходные москвичей вновь ждет повышение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В начале недели температура будет около нормы и на 1 градус выше нормы. Вот 16, 18, 18 декабря примерно одна и та же температура - минус 3 - минус 8 ночью и дневные температуры в диапазоне от 0 до минус 6 градусов, положительных значений не прогнозируется", - сказал Вильфанд в субботу.

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В течение первых дней недели в столичном регионе будет идти "все время небольшой снежок".

В четверг и пятницу, согласно прогнозу, в Москве повысится давление, что приведет к сокращению осадков и понижению температуры. "В четверг, 19 декабря, и ночью, и днём минус 6 минус 11. И более заметное понижение температуры в пятницу - ночью минус 10 - минус 15, днём минус 5 - минус 10", - сообщил Вильфанд.

Такая температура, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, будет ниже нормы примерно на 5 градусов и "больше характерна для третьей декады января, такой морозец".

"А затем опять очередное смещение, изменение циркуляции. И опять начнется повышение температуры в субботу. Ночью около минус 10 градусов, днём около минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.

В воскресенье температура еще повысится: ночью минус 3 - минус 8, а днём 0 - минус 5. Такая температура будет выше нормы на 1-2 градуса.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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