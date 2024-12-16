В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве работа по утверждению схемы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ) будет завершена до конца первого полугодия 2025 года, основные деньги будут вложены в обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры, сообщил "Коммерсанту" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Обсуждались разные схемы, окончательных решений еще не принято. РЖД работает над вариантами, эта работа будет закончена до конца первого полугодия 2025 года. Стоит задача максимально использовать существующую путевую инфраструктуру, а основные деньги вкладывать в обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры - вокзалы, станции, обновление систем связи, управления. Но впереди я бы поставил задачу именно по обновлению подвижного состава", - ответил он на вопрос, как будет выглядеть схема развития ЦТУ и чем проект отличается от МЦД.

Заммэра отметил, что в модели работы МЦД заложены несколько базовых принципов: тактовое расписание поездов, сокращение интервалов их движения, постепенно обновление инфраструктуры и подвижного состава, а также обязательные регламенты обслуживания пассажиров.

"Все эти принципы мы сегодня используем в Москве и Подмосковье. В ЦТУ будет так же, но с учетом иного пассажиропотока, который, очевидно, меньше, чем у нас. Понятно, что там не нужны интервалы в 5 минут, но, наверное, необходимы раз в 15, 20 или 30 минут", - пояснил Ликсутов.

По его словам, самым "загруженным" является Ярославское направление: сегодня здесь ходит всего 90 поездов, обслуживающих 300 тысяч человек. Заммэра отметил, что, как правило, это поезда, выпущенные 15-17 лет назад. Новый подвижной состав дает более комфортные условия поездки и на 15% больше пассажирских мест.

В рамках реализации программы ЦТУ планируется сделать ж/д транспорт комфортнее и доступнее для жителей 11 регионов России, где проживают около 30 млн человек - почти четверть населения страны.

Всего в состав ЦТУ входит 11 регионов: Москва, Московская, Владимирская, Тульская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Рязанская, Калужская, Костромская и Ярославская области.