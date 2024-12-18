Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует автомобилистам отложить поездки до 19 часов из-за интенсивного движения в городе. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в столице достигли 8 баллов к вечеру среды.

"Интенсивное движение сейчас на внешней стороне ТТК от Русаковской до Савеловской эстакады, внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, внутренней стороне ТТК от Тульской эстакады до Гагаринского тоннеля", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, средняя скорость движения составляет 27 км/ч. Движение свободно в оба направления на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на МКАДе в районе Щелковского шоссе.

Погодные условия, увеличение числа машин и поездок в предновогодние дни, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП влияют на интенсивность движения.