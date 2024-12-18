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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует автомобилистам отложить поездки до 19 часов из-за интенсивного движения в городе. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки в столице достигли 8 баллов к вечеру среды.

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"Интенсивное движение сейчас на внешней стороне ТТК от Русаковской до Савеловской эстакады, внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, внутренней стороне ТТК от Тульской эстакады до Гагаринского тоннеля", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, средняя скорость движения составляет 27 км/ч. Движение свободно в оба направления на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на МКАДе в районе Щелковского шоссе.

Погодные условия, увеличение числа машин и поездок в предновогодние дни, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП влияют на интенсивность движения.

Москва
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