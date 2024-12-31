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Белоусов проинспектировал подготовку морпехов на юге России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки морских пехотинцев Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа, сообщило военное ведомство во вторник.

На полигоне проводят занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, говорится в сообщении Минобороны РФ.

На полигоне также проходит боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт СВО, сказано в сообщении.

"Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе российского оборонного ведомства, что помимо подготовки по основной военно-учетной специальности контрактники дополнительно осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам", - сообщило Минобороны.

По его данным, на полигоне Белоусову продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.

Как сообщило министерство, "специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия БПЛА противника".

Отмечается, что Белоусов поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского флота за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Минобороны РФ Андрей Белоусов Черноморский флот Южный военный округ ЮВО СВО
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