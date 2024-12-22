В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пострадали четыре человека

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Водитель автобуса в Екатеринбурге в воскресенье утром врезался в дерево, в результате чего пострадал он сам и трое пассажиров, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, авария произошла с участием автобуса "ПАЗ" (маршрут №70 "Парк Хаус - пос. Мичуринский") на улице Малышева. В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров и водитель.

Как отмечается в сообщении, в результате аварии пострадал водитель, 1986 года рождения и три пассажира автобуса: женщина, 1953 года рождения; мужчина, 1991 года рождения; женщина, 1978 года рождения. "С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

В каком состоянии находился водитель автобуса "ПАЗ" в момент аварии, будет установлено по месту его лечения.