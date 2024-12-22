Минобороны РФ сообщило о контроле над Лозовой в Харьковской области и Красным в ДНР

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, войска группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Красное Донецкой народной республики.

В ходе боев подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны (ДНР). Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника, сказано в сводке.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, десять единиц артиллерийского вооружения.

Войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона Национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка (ДНР). Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщает Минобороны.

По его сведениям, здесь противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Варта" и "Козак", девять автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Федоровка, Закотное, Подольское, Дачное, Белокузьминовка и Северск Донецкой народной республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер "Спартан", три пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сводке.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Времевка, Скудное, Константинополь (ДНР) и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовых групп противника, сказано в сообщении.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 185 военнослужащих, два автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм-гаубиц Д-30", - говорится в сводке.

Минобороны сообщает, что войска группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Малые Щербаки Запорожской области, Садовое и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 75-ти военнослужащих, четыре единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов.

Российские военные за сутки сбили 100 украинских дронов, нанесли удары по аэродромам ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотников и местам их хранения, а также подразделениям, технике ВСУ и иностранных наемников в 138 районах.