Поиск

В Тюменской области возникла потребность в дополнительных энергомощностях

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рост энергопотребления в Тюменской области потребует внести корректировки в программу развития энергомощностей России, сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, для надежного снабжения электричеством жителей и промышленных предприятий Тюменской области потребуется масштабная реконструкция и строительство новых объектов инфраструктуры.

"Чтобы в инвестиционную программу включать объекты не только на основании уже имеющихся договоров по техническому подключению, но и учитывать прогнозный рост, необходимо внести изменения в федеральную нормативную базу. Чтобы инвестпрограмма не догоняла фактическое состояние, а работала, может быть, с небольшим опережением", - сказал Моор в воскресенье в эфире программы "Итоги года с губернатором" на телеканале "Россия 1".

Рост энергопотребления в Тюменской области обусловлен высокой динамикой развития: население Тюмени с 2000 года увеличилось на 360 тыс. человек. Объем энергопотребления в Тюменской агломерации за последние годы вырос с 2,5%-3% до 15%.

"Рост энергопотребления - это результат очень активного индивидуального жилищного строительства. Если темпы роста будут такими же, то перед нами стоит серьезная задача: анализ и пересмотр тех мероприятий, которые заложены в инвестиционных программах энергоснабжающих компаний", - пояснил Моор.

Планируется, что Тюменская область разработает и направит предложения в Министерство энергетики РФ. В настоящее время в регионе создана рабочая группа, в которую вошли представители всех энергоснабжающих организаций. Весь комплекс мероприятий планируется реализовать в ближайшие годы.

Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин пообещал многократно разрушительнее ответ на атаку дронов на Казань

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Около 30 укрытий в Казани оказались недоступны для жителей в день атаки БПЛА

У пострадавших при падении Ан-2 на Камчатке нашли травмы, но не опасные для жизни

Путин заявил, что у РФ никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 42 украинских дронов

Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы
Военная операция на Украине

В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии122 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });