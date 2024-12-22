В Тюменской области возникла потребность в дополнительных энергомощностях

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рост энергопотребления в Тюменской области потребует внести корректировки в программу развития энергомощностей России, сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, для надежного снабжения электричеством жителей и промышленных предприятий Тюменской области потребуется масштабная реконструкция и строительство новых объектов инфраструктуры.

"Чтобы в инвестиционную программу включать объекты не только на основании уже имеющихся договоров по техническому подключению, но и учитывать прогнозный рост, необходимо внести изменения в федеральную нормативную базу. Чтобы инвестпрограмма не догоняла фактическое состояние, а работала, может быть, с небольшим опережением", - сказал Моор в воскресенье в эфире программы "Итоги года с губернатором" на телеканале "Россия 1".

Рост энергопотребления в Тюменской области обусловлен высокой динамикой развития: население Тюмени с 2000 года увеличилось на 360 тыс. человек. Объем энергопотребления в Тюменской агломерации за последние годы вырос с 2,5%-3% до 15%.

"Рост энергопотребления - это результат очень активного индивидуального жилищного строительства. Если темпы роста будут такими же, то перед нами стоит серьезная задача: анализ и пересмотр тех мероприятий, которые заложены в инвестиционных программах энергоснабжающих компаний", - пояснил Моор.

Планируется, что Тюменская область разработает и направит предложения в Министерство энергетики РФ. В настоящее время в регионе создана рабочая группа, в которую вошли представители всех энергоснабжающих организаций. Весь комплекс мероприятий планируется реализовать в ближайшие годы.